تشيلي تواجه كورونا بـ"أقنعة نحاسية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه دول العالم مشكلة نقص معدات الوقاية خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعد تشيلي إحدى هذه الدول التي قررت التغلب على هذه المشكلة باستغلال معدن النحاس.

وتراهن تشيلي التي تعد أكبر منتج للنحاس في العالم على الخصائص المطهرة لهذا المعدن التي تقضي على الفيروسات بشكل فعال، إذ طورت شركتان تشيليتان نماذج من الأقنعة تمت إضافة جزيئات نانوية نحاسية إليها.

وصنعت شركة "كوبر 3 دي" أقنعة قابلة لإعادة الاستخدام من البوليمر وحقنت فيها جسيمات نانوية نحاسية، موضحة أن الجسيمات النانوية النحاسية تدمر الحمض النووي للفيروس بسرعة وفعالية.

كما صنعت "ذي كوبر كومباني" -شركة تشيلية أخرى متخصصة في المنسوجات- أقنعة باستخدام أقمشة مزخرفة بجزيئات من النحاس، وتنتج ما بين 15 ألفاً و20 ألف قناع من القماش مع جزيئات نانوية نحاسية أسبوعيا مقابل 10 دولارات للقطعة الوحدة.

وتعد هذه الأقنعة القابلة للغسل وإعادة الاستخدام مماثلة للأقنعة الجراحية ومصنوعة من الأسلاك النحاسية المعتمدة.