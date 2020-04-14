مراكز فحص "كورونا" من السيارة.. نهج إماراتي رائد لتعزيز صحة الأفراد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دولة الإمارات 13 مركزاً جديداً لفحص فيروس كورونا المستجد من السيارة لتعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.
وقال مدير مركز المسح الوطني في الشارقة، أحمد النيادي لـ"العين الإخبارية" إن هذه المراكز تدعم المستشفيات في الكشف المبكر عن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف النيادي أن المسح يسعى إلى تسهيل العملية على الأفراد، وسرعة إنجاز الفحص، خاصة أن عملية الفحص لا تتجاوز 5 دقائق.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز المسح الوطني في الشارقة 500 مراجع بصفة يومية.
ويمكن للراغبين في إجراء الفحص في أي مركز من المراكز المنتشرة في جميع الإمارات حجز موعد مسبق من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717، أو عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة".
ويتم إجراء تقييم مبدئي لكل راغب بحجز موعد لإجراء الفحص من خلال الإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق بحالتهم، وفي ضوء ذلك يتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
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