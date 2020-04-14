مايا دياب اتخذت قرارها والموعد قد حُدد

نظرًا للظروف الراهنة التي يعيشها الجميع في مختلف المناطق والدول، وتشجيعًا منها للبقاء في المنازل للحدّ من إنتشار فيروس كورونا، ضربت النجمة مايا دياب موعداً مع الجمهور، لتحيي حفلاً مباشراً، على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الحفلة الاستثنائية ستحييها “دياب”، يوم الخميس، في 16 ابريل الجاري، الساعة العاشرة بتوقيت بيروت، والساعة التاسعة بتوقيت مصر، حيث ستقدم خلالها باقة من الأغنيات على ان ترافقها فرقة موسيقية.

من جهة أخرى، تطل مايا دياب من المنزل بشكل مباشر عبر انستغرام “لايف”، ببرنامج يحمل عنوان Side talks with MAYA، تستضيف فيه بطريقة مباشرة أشخاصاً متخصصين بأمور مختلقة للمساعدة بتخطي هذه المرحلة الصعبة، بالاضافة الى نجوم ووجوه معروفة، حيث حلّ حتى الآن عدد كبير من النجمات يسرا، بلقيس، فيفي عبده، هند البحرينية وغيرهن.