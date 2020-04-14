خاص – نانسي عجرم حامل بطفلها الرابع؟

نفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم خبر انتظار مولودها الرابع وذلك في اتصال مع موقع “الخليج 365”.

وأكدت نانسي ان الخبر المتداول غير صحيح جملةً وتفصيلاً، مشددة انها اكتفت حالياً بثلاث بنات وهن ايلا وميلا وليا.

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وكانت نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم قد رُزقا بمولودتهما الثالثة في 1 شباط/فبراير 2019

من جهة أخرى، شاركت “عجرم” جمهورها بصورة لها على غلاف مجلة “فوج” العالمية، بنسختها العربية، حيث ظهرت وهي ترتدي الكمامة الواقية، للتأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية للحدّ من تفشى فيروس كورونا المستجد.

أيضاً حرصت نانسي عجرم، على مشاركة متابعيها، بصور من احتفالها بأحد الشعانين، وسط عائلتها وأطفالها في حديقة منزلها.