ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية.. محط اهتمام في أول ظهور لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت ابنة الفنان المصري القدير يوسف شعبان، زينب، أن تتصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها إلى جانب والدها في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "ليالي الكويت".

ولفتت زينب أنظار الجمهور بجمالها الطبيعي، كما ظهرت وهي تكلم اللهجة الكويتية بطلاقة نظرا لأنها عاشت في دولة الكويت منذ زمن، كما أن والدتها تنتمي للجنسية الكويتية كذلك.

وقالت زينب خلال اللقاء إن والدها مهتم بالقراءة وأنها تستمع لسماع خبراته عن الأمور التي حصلت معه في حياته سابقا، مشيرة إلى أنه إنسان متواضع للغاية.

وأشارت زينب إلى أنها تسأل والدها باستمرار عن النجوم الكبار الذين عمل معهم، خاصة عبدالحليم حافظ.

وتبين خلال اللقاء أن زينب تدرس الإعلام حاليا، لكنها أكدت أنها لا تمتلك موهبة التمثيل على غرار والدها، حيث أشار الفنان شعبان أنه يترك أولاده على راحتهم إن قرروا سلوك طريق التمثيل أو الفن، لكنه لا يجبرهم على الأمر.

والفنان المصري يوسف شعبان قد تزوج 4 مرات، في المرة الأولى من الفنانة ليلى طاهر عام 1963 وظلا معا لنحو 4 سنوات، لاحقا تزوج من ابنة الأميرة فوزية أخت الملك فاروق والتي تدعى "نادية إسماعيل شيرين" وله منها ابنة تدعى سيناء.

أما زواجه الثالث فكان من الفنانة الراحلة سهام فتحي التي انفصل عنها قبل وفاتها.

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وزواجه الرابع كان من الكويتية إيمان الشريعان إذ تم منذ نحو 30 عاما، وأثمر عن 3 أبناء، هم زينب وعز الدين ومراد.

وقال شعبان إن ابنه مراد جميل المظهر والهيئة، ويسكن في الولايات المتحدة منذ نحو 6 سنوات حيث يدرس الإخراج، لكنه غير مهتم أيضا بالتمثيل.

وكشف شعبان أنه تعرف على زوجته الحالية من خلال والدها الذي كان صديقا مقربا له، حيث جمعتهما الظروف لاحقا وتزوجا.

وأكد شعبان أنه محجور في الكويت منذ نحو الشهرين بسبب انتشار كورونا، وأن وزنه قد زاد بسبب كثرة الجلوس أمام التلفاز والقراءة وقله الحركة وكثرة تناول الطعام.

وتوسل شعبان إلى الله أن يزيل هذه الشدة عن الجميع، وأن ينتهي هذا الداء وتعود الحياة لطبيعتها.