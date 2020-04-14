فاتن هندي: أقضي وقتي مع قطتي.. وعشت حجراً منزليا قبل كورونا! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تقضى سيدة الأعمال وعارضة الأزياء السعودية فاتن هندي، معظم وقتها داخل منزلها بجدة، وهذا حال الجميع بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد المنتشر في أنحاء العالم، وكانت فاتن قد شاركت جمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، بعضًا من يومياتها داخل المنزل، قبل أن يتم تهكير حسابها ومن ثم قامت بإغلاقه نهائيًا.

وأصبحت فاتن تشارك محبيها المقاطع المصورة من داخل منزلها عبر حسابها الخاص على سناب شات.

وأوضحت فاتن أنها تعيش الكثير من وقتها في الحجر المنزلي مع قطتها التي أولتها جل اهتمامها، كما أشارت فاتن إلى أنها قد عاشت الشهور الماضية أي قبل أزمة كورونا، في حجر منزلي ولكن بسبب إجرائها لعملية جراحية استوجبت بقاءها داخل المنزل.

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وتحاول فاتن تسلية نفسها من خلال إمضائها بعضاً من وقتها في الطبخ، ومتابعة الأفلام وممارسة الرياضة، مشيرةً إلى أن جميع أعمالها الخاصة قد تعطلت بسبب جائحة كورونا وأصبح كل شيء متوقف، داعية إلى أن تنتهي الأزمة قريبًا وتعود الحياة لطبيعتها، سائلة الله أن يكون شهر رمضان هو شهر الإنتصار على هذا الفيروس.

يُشار إلى أن السعودية فاتن هندي قد حصلت على لقب "ملكة جمال العرب 2018" وسفيرة للجمال والسلام في الخليج، كما تُعتبر أول مدربة عارضات أزياء معتمدة في السعودية.

وكانت فاتن قد أثارت الجدل في وقت سابق، بعد أن هددت كل من يشكك في لقبها باللجوء إلى القضاء، ومشيرة إلى إن ما يدور من مشاكل بين المهتمات بالأزياء، هي واقعة صحيحة ولا يمكن نكرانها، ولكنها لا تقبل هذا النوع من المشاكل، ولا تضع نفسها فيها، كما تحاول أن تضع خطًا أحمرَ لها.

وأضافت حينها قائلةً: "الكثير من المشاكل والمشاحنات هي بسبب الغيرة مني، ولم أكن أتوقّع أن تكون هذه الغيرة صادرة من أسماء كبيرة لها باع طويل في الأزياء، ولكن أي شخص يمسّ كرامتي أو يؤذيني فأنا سأتوجه للقضاء مباشرة".