يوسف الشريف يتحدث عن نهاية العالم في برومو مسلسله الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعل برومو مسلسل "النهاية" للفنان المصري يوسف الشريف، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كما جذب اهتمام العديد من نجوم الفن الذين باركوا لزميلهم على العمل المتوقع له نجاحًا ساحقًا في شهر رمضان المقبل.

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل "النهاية" عن البرومو التشويقي للعمل، والذي غلب عليه المؤثرات البصرية المبهرة، والأسلحة الغريبة غير المتواجدة في عصرنا الحالي.

وتصدر اسم يوسف الشريف موقع "تويتر" ومحركات البحث، بفضل البرومو التشويقي الذي كشف عن أول مسلسل خيال علمي في الشرق الأوسط.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120، حيث تقع حرب في العالم نتيجة نقصان الموارد وهو ما يظهر من الحالة التي عليها الكثير من الأماكن، كما يجسد يوسف الشريف شخصية عالم يريد أن يتصدى للتكنولوجيا في الوقت الذي يتم استنساخ روبوت منه، يسعى إلى التخلص من العالم بأكمله، بينما يسعى العالم الخيّر إلى وقفه.

وتتضح قصة المسلسل من الجملة التي قالها يوسف الشريف في بداية البرومو، وهي: "عمري ما كنت مقتنع بنظرية المؤامرة، عمري ما كنت مصدق إن في خطر بيهدد الحياة على الأرض باستثناء غباء الإنسان وجهله وفساده، ولو حد سألني في أي وقت عن نهاية العالم كنت هقوله إن العالم أصلا واقف على الحافة ومش محتاج غير زقة بسيطة وكل حاجة حوالينا تنتهي".

وهنأ عدد من نجوم الفن، يوسف الشريف على مسلسل "النهاية"، وتوقعوا تحقيقه نجاحًا كبيرًا في دراما رمضان وقد يضاهي الأعمال الأجنبية العالمية، أبرزهم الكوميديان المصري محمد هنيدي.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وسارة عادل ومحمود الليثي وناهد السباعي ومحمد العمروسي ومحمد لطفي، من إنتاج شركة سينرچي وإخراج ياسر سامي.

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وحصلت مجموعة قنوات "ON" المصرية على حقوق عرض المسلسل حصريًا في شهر رمضان المقبل، والعمل مكون من 30 حلقة.

يذكر أن المؤلف المصري عمرو سمير عاطف، نفى المزاعم التي تم تداولها حول سرقة فكرة ومشاهد مسلسل "النهاية" خاصًة أن صاحب الفكرة هو الفنان يوسف الشريف، موضحًا أن المقارنات التي تتم حاليًا حول قصة العمل محض افتراء.

وأضاف في بيانه الذي نشره عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" قائلًا: "المسلسل مش متاخد ولا مسروق ولا مقتبس من أي عمل مصري أو أجنبي وده معناه إن مفيش شخصية ولا موقف ولا جملة ولا كلمة واحدة متاخدة من أي عمل آخر سبق لأي حد إنه شافه".

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واستطرد قائلًا: "وكل المقارنات اللي بتتم حاليًا بين العمل اللي لسه حتى محدش شاف التريلر بتاعه وأعمال أجنبية زي oblivion - gemini man هي محض هبد وافترا".