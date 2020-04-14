فرح الصراف تحلق شعرها تماما.. وتعلق: ما بي دراما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الفنانة الكويتية فرح الصراف متابعيها على السوشال ميديا بتصرف جريء، حيث قامت بنشر مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر" وهي تقوم بحلق شعرها بماكينة حلاقة قصة "بوي فريند"، بعد أن كان شعرها متوسط الطول.

وأكدت، في تغريدتها أنها تُدرك تمامًا أن ما فعلته هو خطوة جريئة منها، ولكنها شعرت براحة كبيرة بعدما فعلت ذلك، مطالبة متابعيها بعدم لومها لأن شعرها سيعود إلى طوله الطبيعي، مرة أخرى.

وقالت فرح الصراف:"يا جماعه شعور ولا أروع .. أحس إني تحررت من شي وبقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر ومو قاعد يشوف أحد .. خطوة جريئة بس مريحة وراح يطول مابي دراما".

وتباينت ردود أفعال جمهورها حول ما فعلته، فهناك من أبدى استياءه من شكلها بعد حلاقة شعرها، مشيرين إلى أن ذلك أفقدها أنوثتها وجمالها وجعلها تتشبه بالرجال.

بينما أبدى آخرون إعجابهم بشكلها والخطوة التي قامت بها، فضلًا عن أن بعض الفتيات كشفن عن رغبتهن في تقليدها موضحين أنها شجعتهم على اتخاذ هذه الخطوة.

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من جانب آخر تشارك الفنانة الكويتية فرح الصراف في المسلسل الرمضاني "مع الحرملك"، والذي يضم كوكبة من ألمع نجوم الخليج، بينهم الفنان جاسم النبهان، ليلى عبدالله، لمياء طارق، نور، غدير السبتي، عبد المحسن القفاص وعبدالله بو شهري، وهو من تأليف آمنة الغنيم.

ويتناول المسلسل قصص "الحرملك"، وهي قصص حقيقية حدثت في المجتمع الكويتي على مر ثلاثين سنة، نقلت على لسان بطلاتها وتم نشرها.

ويناقش المسلسل أيضا، أبرز المشكلات الاجتماعية وعلاقة المرأة بالرجل والمشاعر الإنسانية والصراعات الاجتماعية بين جيل وآخر ما بين الموروثات الاجتماعية والرغبة في الخروج من سيطرتها، وذلك في قالب درامي مليء بالمفاجآت لبطلات من أعمار متباينة وأجيال مختلفة في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات وحياتنا المعاصرة، وذلك بواقع قصة كل ثلاث حلقات، كل قصة بشخصيات مختلفة وأجيال مختلفة.

كما تشارك أيضًا في المسلسل التلفزيوني "أم هارون"، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2020، وهو من تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة الفنانة حياة الفهد ؛ سعاد علي، محمد العلوي، فخرية خميس، فؤاد علي، محمد جابر، آلاء الهندي، أحمد الجسمي، نواف النجم.