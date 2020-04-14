فنانات تجرأن على الظهور دون مكياج في الحجر.. كيف بدت ملامحهن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لا تتجرأ الكثير من النجمات الظهور أمام الجمهور بدون مكياج، لكن هناك فنانات كسرن هذه القاعدة وشاركن بصور ومقاطع فيديو لهن عبر حساباتهن على مواقع التوصل دون أية مساحيق تجميل، كانت آخرهن الفنانة المصرية فيفي عبده، التي أحدثت إطلالتها المُفاجئة تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.

وأكدت العديد من الفنانات أن المكياج يُبرز ملامح وجوههن بطريقة لافتة، لكن الوجه يحمل أيضاً ميزاته الفريدة التي قد يخفيها المكياج.

وشاركت فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو ظهرت فيه بدون مكياج، فبدت بملامح مختلفة تمامًا وفق المعلقين، خلافًا لما اعتادوا عليها طوال الفترة الماضية.

وكشفت عبده سبب ظهورها بدون مكياج، لأول مرة منذ فترة طويلة، قائلة: "طبعا الواحد 24 ساعة حاطط ميكب وشه بيتعب وبيرهق.. إيه رأيكم في وشي من غير ميك أب.. فكرت أريح وشي شوية".

وبجملة "مفيش ميك آب.. مفيش مشاكل" كانت الفنانة الأردنية صبا مبارك، قد علقت على فيديو قصير، نشرته عبر "إنستغرام"، حيث أطلت بدون أية مساحيق تجميل، وبملابس كاجوال.

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وفي وقت سابق أيضًا فاجأت هيفاء وهبي جمهورها بظهورها دون مكياج بعد أن أنهت تصوير مسلسل "الحرباية"، وقالت:" اليوم أنا مريحة وجهي من غير ميك أب"، لتنهال عليها التعليقات خاصة وأنها نادرًا ما تطل بهذه الطريقة.

كذلك الفنانة نسرين طافش التي نشرت صورة بدون مكياج لكن الجمهور لم يصدق ذلك، ثم عادت وقامت بتصوير مقطع فيديو لتؤكد على الأمر، وقالت وقتها:" حبيت أعمل فيديو تحت الضوء حتى تظهر الملامح دون أية مساحيق تجميل"، مضيفة:" والله هذول عيوني وبشرتي وخدودي".

ونشرت الفنانة ريم عبد الله عبر "سناب شات" مقطع فيديو ظهرت فيه بدون مكياج وكتبت:"نوو ميك أب نوو فلتر" لتوضح تخليها في الفيديو عن مساحيق التجميل والمؤثرات.

وتسببت الفنانة هند البلوشي بصدمة كبيرة لجمهورها إثر اختلاف شكلها قبل وبعد المكياج، لكنها خرجت وردت على التعليقات الساخرة، مبدية استغرابها من ردود الفعل وقالت بعدها:" أصبحت متأكدة أن إرضاء الناس غاية لا تدرك".

ومن بين الفنانات اللاتي سيظهرن في الفيديو أعلاه بدون مكياج، كل من نادين نجيم، والإعلامية بسمة وهبة، أحلام الشامسي، بيرين سات، إلهام الفضالة، نور الغندور، دنيا بطمة، داليا مصطفى، ياسمين صبري.