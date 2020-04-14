فايا يونان: وزني تحت السيطرة في الحجر المنزلي.. ولا تتوسوسوا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلت النجمة الشابة فايا يونان على جمهورها عبر موقع فوشيا بلقاء حافظنا به على قواعد الحجر الصحي، فكانت فايا معنا من منزلها في السويد.

فايا يونان التي تابعنا نشاطاتها المتنوعة في المطبخ خلال فترة الحجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت لـ فوشيا أنها لم تعان من زيادة الوزن لغاية اليوم كونها مازالت قادرة على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وعن ذلك قالت: "لغاية اليوم لم تتخذ الحكومة السويدية إجراءات صارمة جداً، ولذلك مازلنا قادرين على الركض في الطبيعة وحرق بعض السعرات الحرارية دون الاحتكاك بالآخرين وهذا ما يساعدني على البقاء بصحة جيدة و وزن مقبول".

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وأضافت: "أريد التنبيه لقضية أراها يومياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نحن نقوم بصنع النكات و المزحات حول زيادة الوزن في الوقت الذي يشكل هذا الموضوع هاجس وحالة سلبية بالنسبة للبعض، دعونا لا نقسى على أنفسنا هذه الأيام ولو كسبنا بعض الوزن الزائد، لكن بنفس الوقت أشجع كثيراً على الرياضة لما لها من فائدة على صعيد رفع المناعة والصحة النفسية والعقلية".

وعبر فوشيا، نفت فايا يونان أن تكون من الأشخاص الذين يعانون من وسواس الكورونا وقالت: "ربما في بداية الأزمة عانيت من خوف كبير وتوتر، أما اليوم فرأيت أنه علينا القيام بكل ما علينا من واجبات واتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية لحماية أنفسنا والأشخاص الذين نحبهم لكن بحدود ودون مبالغة، بالنهاية إن أصبت بالمرص لن يكون الموضوع بيدي".

وأضافت: "عدد كبير من المصابين تم شفاءهم من الفيروس بعد حصولهم على مستوى رعاية جيد، علينا أن ننظر للجانب الإيجابي دائماً والتحلي بالأمل فأعداد الشفاء كبيرة للغاية".

على الصعيد الفني وحول تأثير فيروس كورونا المستجد على حياتها العملية، أوضحت فايا أنه كان من المفترض أن تطرح أغنيتها الجديدة (دمشق) وهي من ألبوم (حكايا القلب) قبل بدء أزمة وباء كورونا لكنها فضلت التروي حالياً،.

وعن الأغنية قالت فايا: "كنا سنطرح الأغنية منذ عدة أشهر لكن العديد من الأحداث كانت السبب وراء هذا التأخر، أؤمن أن القصص التي تتأخر تكون تستحق هذا التأخر وآمل أن تصل هذه الأغنية إلى قلوب المحبين وتنال إعجابهم".