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هاني شاكر فى حفل عيد الربيع أون لاين علي يوتيوب الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُبث يوم الخميس المقبل فى التاسعة مساء، على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب، حفل للنجم هاني شاكر بمناسبه عيد الربيع ، ومن المقرر أن يقدم الفنان هاني شاكر باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفنى، مثل: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".

 

من ناحيه أخري طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ادعوا لمصر"، دعمًا لما يحدث هذه الفترة بسبب ، وتأثيره على العالم كله، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير.

 

في سياق أخري انتهى هانى من تصوير كليب جديد بعنوان " كيف بتنسي"، وهي فكرة من ألحان الفنان وليد توفيق، ومن إخراج هنا حافظ لأول مرة لها في تجربة الإخراج، والأغنية قد تكون باللهجة اللبنانية ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.

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يذكر ان الفنان هانى شاكر تألق مؤخرا خلال حفله الغنائى الذى أقيم فى المملكة العربية الرياض، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، وشاركتها فى الحفل النجمة أنغام، والذى شهد أكبر تجمع عربى لعازفي العود من مختلف الدول، ومعرض جمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعي العود من مختلف دول العالم.

 

 

 

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