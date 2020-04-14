شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صفوت ينقذ أسرة مسلسل"لعبة النسيان" لدينا الشربيني..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد صفوت لأسرة مسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربينى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، الذى يكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب،إذ يجسد صفوت شخصية جدليه في الأحداث، التي تعتمد على الإثارة والتشويق، وانضم صفوت فى اللحظات الاخيرة، لاسيما أن فريق عمل المسلسل دخل مواقع التصوير فى وقت متأخر للغاية.

وجاء انضمام أحمد صفوت مؤخراً إنقاذاً للعمل، بعدما كان الفنان أحمد فهمى قد صور يوماً واحداً فقط، ولكنه سافر إلى لبنان ليستكمل تصوير مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبى، إلا أن قرار حظر الطيران في أغلب البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، جعل فهمى عالقاً في الأراضي اللبنانية ولم يتمكن من العودة للقاهرة، ولذلك قررت أسرة المسلسل الاستعانة بـ أحمد صفوت .

Advertisements

وفى سياق آخر، يعرض حالياً للفنان أحمد صفوت، حكاية جديدة من مسلسل "إلا انا" بعنوان" سنين وعدت" مع الفنانة أروى جودة"، والتي تعرض على قناة dmc، من إخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولتها كل من طارق عبد العزيز، وكارولين خليل.

يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هانى خليفة ويشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى كلا منى أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.