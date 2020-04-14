هشام خرما لـ"الخليج 365": تعاونت مع عازفين من أوركسترا "هانز زيمر" في تسجيل موسيقى "النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الموسيقار هشام خرما عن سعادته بتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية"، مؤكدًا أن اختلاف العمل شجعه على خوض التجربة التي تعد الأولى له في المجال الدرامي .

وخلال حواره مع "الخليج 365" تحدث "خرما" عن خصوصية التجربة، وكشف تفاصيل تقديمها .

*بداية حدثنا عن أولى تجاربك في الموسيقى التصويرية لعمل درامي ومع مسلسل بخصوصية النهاية؟

_سعيد بأن أول تجربة لي في الموسيقى التصويرية تكون في هذا المسلسل بالأخص، لأنه مختلف جدًا كقصة و صورة وأحداث عن المعتاد عليه في السباق الرمضاني، وأنا حريص أن أشارك في الأعمال ذات طابع مختلف ومتجدد لأن العمل عليها يكون ممتعاً

*كيف ترى التجربة.. وماذا كان يشغلك عند بداية خوضها؟

_ تجربة مهمة و مختلفة عن أي عمل قمت بتأليفه من قبل، لأن الموسيقى فيها تلعب دور من أهم الأدوار لتوصيل الفكرة للجمهور، بالشكل المناسب لأحداث المسلسل التي تدور بعد 100سنة بالمستقبل، لذلك كان من المهم أن تكون متناسقة و غير مألوفة لتواكب هذة الحقبة الزمنية، وفي نفس الوقت تكون قريبة للناس ومفهومة بالنسبة لهم .

*ماهي أول خطوة اتخذتها للمضي في التجربة؟

_ الخطوة الأولى والأهم كانت الحوار مع المخرج ياسر سامي، لمعرفة رؤيته للعمل بكل تفاصيله، وكانت المناقشة العنصر الأساسي في ظهور الموسيقى بشكل جديد، و أيضا منسجمة ومتناسقة مع قوة أحداث المسلسل.

*متى بدات العمل عليها؟

_منذ ٣ أشهر

Advertisements

*العمل تدور احداثه في المستقبل.. فهل موسيقاه كان لها إعداد من نوع خاص؟

_ نعم الموسيقى لها طابع خاص جدا في هذا العمل، و الموسيقى الإلكترونية تلعب دور كبير في توزيعاتها المختلفة، لتساعد في التعبير عن أحداث المسلسل وما به من تفاصيل كثيرة، وراعيت على استخدامها ممزوجة بطابع شرقي للمحافظة على هوية العمل .

*وإلى أي مرحلة وصلت الاَن؟

_ أضع اللمسات الأخيرة للعمل.

*مع الظروف الحاليه كيف تم التنفيذ وهل مع عازفين من مصر أم أجانب؟ وهل استعنت بأصوات للغناء؟

_استعنت بعازفين موهوبين من مصر ، كما تعاونت في تسجيل الوتريات مع بعض عازفين أوركسترا الموسيقيار "هانز زيمر" العالمي. و كانت إضافة مميزة للعمل.

*هل وضعت الموسيقي التصويرية للعمل إلى جانب المقدمة والنهاية؟

_نعم، واعتمدت على تقديم الموسيقى الخالصة مع تطعيمها بالأداء الصوتي في بعض المشاهد القليلة، واتمنى أن تنال التجربة إعجاب الجمهور.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل أمس، البرومو الرسمي للعمل الذي سيعرض على شبكة قنوات "أون" في رمضان.

وظهر "الشريف" في بعض لقطات البرومو، كـ "روبوت" مستنسخ، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول التطور التكنولوجي، ويواجه يوسف الشريف المزيد من الضغوطات والمواقف الصعبة حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2120