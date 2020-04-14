عن "الفتوة".. أحمد خليل لـ"الخليج 365": "أنا فتوة من بتوع زمان مش بتوع دلوقتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يشارك الفنان القدير أحمد خليل، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الفتوة" أمام ياسر جلال، المقرر عرضه على شاشة قناة "الحياة".

وقال "خليل" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجسد بالعمل دور فتوة من الفتوات بتوع زمان، اللي بيتسموا بالشهامة والجدعنة والفتونة.. الفتونة بتاعت زمان مش بتاعت اليومين دول المعتمدة على استخدام الخناجر والسكاكين والشتيمة".

وتابع : "الفتوات بتوع الأيام دي.. أنا بعيد عنهم ومليش دعوة بيهم".

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وأضاف، أن هناك عدة عوامل جذبته للموافقة على تقديم الشخصية والمشاركة في المسلسل، أبرزها أن" الفتوة"مكتوب بشكل جيد، و يتولى إخراجه مخرج جيد ويشارك فيه ممثلين جيدين، ودور كويس أن أظهر من خلاله" عشان كدا قبلته واشتغلته".

تدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، التي ينظمها ويدير شئونها، أشخاص يُطلق عليهم "الفتوات".

المسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولى، وعدد من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي