تراند اليوم : ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور لها



خطفت «زينب» ابنة الفنان المصري يوسف شعبان، من زوجته الكويتية، الأنظار بسبب جمالها في أول ظهور إعلامي لها مع والدها.

وحل الفنان المصري ضيفًا على برنامج «ليالي الكويت» على قناة دولة الكويت الفضائية، وابنته زينب، والتي ظهرت وهي تتحدث باللهجة الكويتية بطلاقة، نظرًا لأنها تعيش في الكويت منذ فترة، وتتحدث عن والدها واهتمامه بالقراءة، واستفادتها من خبراته.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من اللقاء مشيدين بجمال ابنة الفنان يوسف شعبان وثقافتها.

وقرر الفنان يوسف شعبان العودة في قراره اعتزال التمثيل نهائيا والذي أعلنه منذ فترة بعدما أجبره الدور الذي عرض عليه في مسلسل "سيف الله"، للعودة، والذي توقف تصويره.

المسلسل مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز،من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

وتزوج يوسف شعبان 4 مرات، الأولى أثناء تصويره مسلسل «الحب الكبير» سنة 1963، من الفنانة ليلى طاهر واستمر الزواج أربعة سنوات حدث خلالها الطلاق ثلاث مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي، وبعدها تزوج من «نادية إسماعيل شيرين» ابنه الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء، ثم تزوج من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وحاليًا متزوج من السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمان بدولة الكويت.



