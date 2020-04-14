بالفيديو- صبا مبارك تتعرض للضرب في "حارس الجبل"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "حارس الجبل" بطولة ​صبا مبارك​، عبدالمحسن النمر، ​منذر رياحنة​، خالد القيش، جلال شموط وآخرين، إستعداداً لعرضه في السباق الرمضاني من إخراج سائد الهواري. ويظهر في الإعلان تعرض الممثلة الأردنية صبا مبارك للضرب على يد الممثل الأردني منذر رياحنة.

وسبق أن صوّر الممثلين مشاهد "حارس الجبل"، في أبو ظبي تحت إدارة المخرج سائد الهواري، لنص من تأليف عادل الجابري، في عمل بدويّ مختلف، يقدم قصص الحب والحرب في قالب جديد ومشوّق ويجمع عدد من الممثلين من مختلف الجنسيات.

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