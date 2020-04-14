هذا مصير مسلسل "طلقني شكرا" لهنا شيحة وأحمد فلوكس

ميرنا وليد - بيروت - كان الثنائي ​هنا شيحة​ و​أحمد فلوكس​ قد اتفقا على تقديم عمل درامي للإذاعة بعنوان "​طلقني شكرا​" إلا ان العمل توقف تماما ولن يشارك في المارثون الرمضاني المقبل خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وقف تسجيله للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ مما يهدد بعدم خروج العمل للنور لاحقا.

من جانب آخر تواصل هنا شيحة تصوير دورها في مسلسل "شاهد عيان" والذي تقوم ببطولته أمام الفنان ​حسن الرداد​ والمسلسل مهدد بالخروج من رمضان لعدم تصوير العديد من حلقاته خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي هدد الكثير من الأعمال في الفترة الماضية.