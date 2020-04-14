هذا مصير مسلسل "طلقني شكرا" لهنا شيحة وأحمد فلوكس

ميرنا وليد - بيروت - كان الثنائي هنا شيحة وأحمد فلوكس قد اتفقا على تقديم عمل درامي للإذاعة بعنوان "طلقني شكرا" إلا ان العمل توقف تماما ولن يشارك في المارثون الرمضاني المقبل خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وقف تسجيله للحد من انتشار فيروس كورونا مما يهدد بعدم خروج العمل للنور لاحقا.
من جانب آخر تواصل هنا شيحة تصوير دورها في مسلسل "شاهد عيان" والذي تقوم ببطولته أمام الفنان حسن الرداد والمسلسل مهدد بالخروج من رمضان لعدم تصوير العديد من حلقاته خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي هدد الكثير من الأعمال في الفترة الماضية.
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