شاهد.. زينب ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية في اول ظهور لها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 08:52 صباحاً - ا

استضاف، برنامج «ليالي الكويت» على قناة دولة الكويت الفضائية، الفنان المصري القدير يوسف شعبان، وابنته زينب، من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، في أول ظهور لها على الاعلام.



وظهرت زينب، ابنة يوسف شعبان، وهي تتحدث باللهجة الكويتية بطلاقة، نظرًا لأنها تعيش في الكويت منذ فترة، وتتحدث عن والدها واهتمامه بالقراءة، واستفادتها من خبراته.



يذكر ان يوسف شعبان تزوج 4 مرات، الأولى أثناء تصويره مسلسل «الحب الكبير» سنة 1963، من الفنانة ليلى طاهر واستمر الزواج أربعة سنوات حدث خلالها الطلاق ثلاث مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي.

ثم تزوج يوسف شعبان من «نادية إسماعيل شيرين» ابنه الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء، ثم تزوج من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وحاليًا متزوج من السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمان بدولة الكويت.