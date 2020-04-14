كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 08:52 صباحاً - على غرارا الكثير من الفنانين والمشاهير في فترة العزل المنزلي، تخوض الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية تجربة تطبيق تيك توك حيث تنشر فيديوهات منوعة.
وفي أحدث فيديوه لها، ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة مرتديةً Crop Top كشفت عن جزء كبير من بطنها، وذلك بينما كانت تخوض تحدي الرقص الخاص بالمغنية العالمية شاكيرا.
وكانت لاميتا فرنجية قد احتفلت بعيد الفصح حيث نشرت صورة لها برفقة طفلها فيما كانت تلبس فستان اصفر قصير وتحمل بيضة بيدها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة على “تيك توك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.