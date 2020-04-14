شاهد.. لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة على “تيك توك”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 08:52 صباحاً - على غرارا الكثير من الفنانين والمشاهير في فترة العزل المنزلي، تخوض الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية تجربة تطبيق تيك توك حيث تنشر فيديوهات منوعة.

وفي أحدث فيديوه لها، ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة مرتديةً Crop Top كشفت عن جزء كبير من بطنها، وذلك بينما كانت تخوض تحدي الرقص الخاص بالمغنية العالمية شاكيرا.

وكانت لاميتا فرنجية قد احتفلت بعيد الفصح حيث نشرت صورة لها برفقة طفلها فيما كانت تلبس فستان اصفر قصير وتحمل بيضة بيدها.