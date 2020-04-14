تعرفوا إلى ابن جوني ديب.. هل هو نسخة عنه؟

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت عارضة الأزياء ليلي روز ديب، إبنة النجم العالمي جوني ديب، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لشقيقها جاك وهو يجلس في باحة المنزل بإطلالة البحر.

ولفتت بذلك أنظار عدد كبير من المتابعين الذين رأوا بمعظمهم أنه يشبه والده إلى حد كبير جداً فيما أشار آخرون إلى أنه لا يمكن حسم ذلك لأن ملامحه لم تبد واضحة جداً.

كذلك نشرت ليلي صوراً بالأبيض والأسود من أرشيف طفولتها وظهرت فيها برفقة الأخير محققة أكثر من 375 ألف إعجاب.

وأرفقت الصورتين بالتعليق: “طفلي الصغير جاكي أتم الـ18 من عمره. أخي الصغير، قلبي وروحي، عيد ميلاد سعيد. أحبك كثيراً”.

بدوره نشر النجم العالمي على حسابه على التطبيق صورة قديمة له تعود إلى العام 1987 بحسب ما أشار في التعليق عليها. وبدت ملامحه قريبة جداً من تلك التي يتمتع بها حالياً مع بعض التغييرات التي فرضها التقدم في العمر. وحقق على إثر ذلك أكثر من 91 ألف إعجاب.