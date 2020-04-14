كندة علوش تطلّ من الحجر المنزلي بجرعة زائدة من الإيجابية وتفاجئ زوجها على الهواء

متابعة بتجـــــــــرد: حلّت النجمة السورية كندة علوش ضيفةً على برنامج “الأحد منحكي” الذي تقدّمه الإعلامية جيسيكا عازار عبر شاشة mtv.

وأطلّت علوش عبر “سكايب” من منزلها في مصر حيث تقطن منذ سنوات مع زوجها الممثل المصري عمرو يوسف.

وتحدّثت كندة علوش خلال إطلالتها عن كيفية تمضية وقتها في الحجر المنزلي مع زوجها وطفلتها حياة البالغة من العمر سنة ونصف السنة. وأشارت إلى أنها تحاول وزوجها التعامل مع الحجر المنزلي بطريقة إيجابية، فيستفيدان من هذه المرحلة التي أجبرتهما على الإبتعاد عن أعمالهما الفنية، لتمضية الوقت مع ابنتهما.

وقالت “علوش” أنها كانت تستعد لتصوير مسلسل يحمل اسم “إلا أنا”، تعود به إلى الجمهور بعد غياب ثلاث سنوات عن الساحة الفنية، وكذلك زوجها عمرو يوسف كان بصدد تصوير فيلم جديد مع المخرج طارق العريان إلا أن أزمة كورونا المستجدة أجّلت ذلك، لكن الأمر لم يزعجهما حيث يتعاملان مع الموضوع على أنّه إجازة كونية عليهما الاستفادة منها في حياتهما الشخصية.

وكشفت كندة علوش أن مسلسل “إلا أنا” مؤلف من عشر حلقات وتتمحوّر قصّته حول النساء اللواتي يعانين من موضوع الإنجاب، فتلعب فيه دور امرأة تختار الخضوع للتلقيح الصناعي للحصول على الحمل وطفل، والتخلص من مشكلة العقم، لكن ذلك يعرّضها لضغوطات كثيرة من المجتمع المحيط بها.

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أمّا عن تعاملها مع مواقع التواصل الإجتماعي، قالت كندة علوش أنها تتعامل مع “السوشيل ميديا” بمسؤولية كبيرة، حيث تعتبر هذه المواقع التي يتابعها عبرها ملايين من الأشخاص هبة من رب العالمين لايصال رسائل إيجابية إلى الناس.

كما تحدّثت كندة علوش عن علاقتها بزوجها النجم المصري عمرو يوسف، خاصةً أنهما يعملان في نفس المجال الفني وحياتهما دائمًا تحت الأضواء، فقالت أنها داخل منزلها تتعامل مع يوسف كزوجة، فتهتم بأموره الخاصة ومتطلبات عمله، وفي الوقت نفسه تتلقى منه الدّعم والتشجيع للاستمرار في مسيرتها كفنانة.

وخلال حديثها اللافت، نادت علوش لزوجها الذي أكدت، أنها لم تخبره بأنها ستطلّ عبر برنامج “الأحد منحكي” على شاشة mtv. وأطلّ يوسف مع علوش في إحدى فقرات المقابلة عبر mtv، وكان لـ جيسيكا عازار حديث عفوي ومميّز معهما.

من جانبه تحدث عمرو يوسف عن زوجته وقدم لها رسالة دعم عبر البرنامج قائلاً: “نجاح كندة بالنسبة لي يمثل حاجات كتير، وهي أحلى حاجة في الدنيا، ونجاحها من نجاحي ودايما أدعمها وأشعر بكل خطوة نجاح أنها نجاح لي”.

وتابع مازحاً: “انتم بتسجلوا بدري ليه كده إحنا في حظر، يعني ممكن نصور في أي وقت بعد الظهر أو بالليل، وأنا مكنتش أعرف أنكم بتسجلوا لقاء تلفزيوني”.