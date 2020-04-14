سجلت إسرائيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا منذ مساء الإثنين مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 117.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إنها سجلت 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ مساء الإثنين ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11868.

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وأضافت وزارة الصحة إن 181 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 168 في حالة متوسطة في حين وصفت حالة 9402 من المصابين بأنها طفيفة.

وبحسب وزارة الصحة فإن 136 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، كما لفتت إلى أن 2000 من المصابين تعافوا من الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة إن 763 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات و7145 يتلقون العلاج في منازلهم و1214 في فنادق مخصصة لعلاج مرضى كورونا.