العين الإخباريةالثلاثاء 2020/4/14 09:08 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الجارة الشمالية أطلقت صواريخ قصيرة المدى في البحر.
وقال الجيش الكوري الجنوبي: "كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز قصيرة المدى في البحر".
وكانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قد أفادت، الجمعة الماضي، بأن الزعيم كيم جونج أون أشرف على تدريب عسكري آخر قبل اجتماع للبرلمان.
وشمل التدريب المحدود وحدات المشاة التي أطلقت قذائف المورتر على أهداف، وهو الأحدث في تدريبات للجيش الكوري الشمالي تجرى منذ شهر.
وتضمنت بعض التدريبات السابقة صواريخ باليستية قصيرة المدى، ومضت قدما على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.
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