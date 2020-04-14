مدد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الثلاثاء، إغلاق بلاده حتى 3 مايو/أيار القادم، في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد نهاية مارس/آذار الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.

وأعلنت الهند، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" إلى 8988 حالة، وفقا لآخر الإحصائيات.

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وقالت السلطات الهندية إن حالات الوفاة ارتفعت إلى 339 حالة.

وابتدعت الشرطة الهندية طريقة جديدة لمعاقبة 10 سياح أجانب انتهكوا تدابير الإغلاق التي فرضها تفشي الفيروس، وأجبرتهم على كتابة عبارة "أنا آسف" 500 مرة.

وأوقفت الشرطة المخالفين أثناء تنزههم في شوارع ريشيكيش، وهي مدينة عند سفح جبال هيمالايا، اختارتها فرقة "بيتلز" لتمضية فترة استراحة روحانية في أحد الأديرة البوذية عام 1968.

وقال مسؤول الشرطة المحلية فينود شارما إن القوات أجبرت المخالفين، بعد إلقاء القبض عليهم، على كتابة "لم ألتزم بتدابير الإغلاق، أنا آسف".