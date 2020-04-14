أعلنت تايلاند، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويواصل فيروس كورونا اجتياح دول العالم وإسقاط المزيد من الضحايا، وسط محاولات الحكومات المستميتة لكبح جماحه بمختلف الطرق، ومضاعفة جهودها للسيطرة عليه.

وكانت الحكومة في تايلاند قد أعلنت تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، الأحد؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2551، إضافة إلى 3 وفيات أخرى تضاف إلى 35 سابقة.

وقال تاويسين ويسانويوتين، وهو متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن رجلين تايلانديين بعمر 74 و44 عاما وامرأة عمرها 65 عاما توفوا.