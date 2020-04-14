إيمان أيوب: اكتشفت مواهب ابنتي في المطبخ.. وألعب مع القط في الحجر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خصّت الفنانة المصرية إيمان أيوب، موقع فوشيا، بمقطع فيديو كشفت فيه عن كيفية قضاء وقتها في المنزل، بسبب الحجر الصحي الذي يطبقه الجميع، لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت إيمان في الفيديو:"في البداية أقول لكل الناس خليكم في البيت والتزموا بالحجر المنزلي، لحد ما الأزمة دي تعدي".

وأضافت: "سأشارككم أبرز الأشياء التي أفعلها في البيت، في البداية أنا أعشق الميك أب واللعب بأدوات التجميل، في ظل عدم قدرتي على الذهاب للكوافير".

ووضعت أيوب، الميك أب أمام الكاميرا بطريقة احترافية، ثم كشفت عن اللوك الذي اعتمدته، وقالت: "كمان جبت عدسات جديدة عجباني أوي".

وواصلت: "في وقت الحظر بنتي عائشة ماشاء الله بتعمل حاجات جميلة في المطبخ، واكتشفت إنها موهوبة في عمل اختراعات طعهما يجنن، وبتستخدم النوتيلا في اختراعاتها".

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وأردفت: "بنتي مكنتش بتدخل المطبخ خالص، بس في الحظر بدأت تعمل اختراعات جميلة وأنا عن نفسي بحب آكل من الحاجات الحلوة الي بتعملها".

واختتمت إيمان المقطع قائلة: "ده بقى بندق القط بتاعي، بحبه جدًا وبلعب معاه كتير، والقطط مش بتجيب كورونا، وهو بينام جنبي على السرير علشان هو أمور وبحبه".

يذكر أن إيمان أيوب ممثلة مصرية بدأت من خلال أعمال المسرح وتدرّبت مع فنانين كبار مثل سمير غانم وسناء يونس ثم انطلقت من مسلسل "حياة الجوهري" ليحقق أداؤها التلقائي جماهيرية كبيرة لم تتوقعها وأهّلها ذلك للمشاركة في مسلسل "عيش أيامك" لتؤكّد من خلاله أن لديها من الإمكانات الفنية ما يجعلها قادرةً على تقديم أصعب الأدوار بفضل موهبتها.

ورغم النجاح الذي وصلت إليه إلا أنها اختفت عن الساحة الفنية فترةً، مبررةً غيابها بانشغالها بحياتها وأسرتها الجديدة، لكنها عادت مرة أخرى.

وقالت إيمان أيوب في لقاء سابق مع موقع "فوشيا": "أُحضّر لفيلم جديد يحمل اسم خطف ولطف مع كوكبة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد فتحي وأحمد حلاوة ومنى ثروت ومحمد ثروت وأحمد جمال سعيد، وهو عمل كوميدي أكشن إن شاء الله سينال إعجاب الجمهور عند عرضه".