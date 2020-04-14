شكرا لقرائتكم رحيل عبدالرحمن أبو القاسم صاحب شخصية "ابن الرومية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافت المنية الفنان القدير عبدالرحمن أبوالقاسم، الجمعة، عن عمر ناهز 78 عاماً إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الممثل الراحل في بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه:

"تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير عبدالرحمن أبوالقاسم بعد تعرضه لأزمة قلبية ألمت به.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

عبدالرحمن أبوالقاسم

وكان أبوالقاسم مرّ منذ أسبوعين بأزمة صحية دقيقة وتم نقله بشكل طارئ إلى المستشفى بحالة إسعافية بسبب معاناته من التعب وضيق التنفس.

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يُذكر أن أبوالقاسم أنهى الشهر الماضي تصوير مشاهده في مسلسل "بروكار" من إخراج محمد زهير رجب وتأليف سمير هزيم.

وكان الفنان الراحل سجل علامات فارقة، ولاسيما في المسلسلات التاريخية التي شارك في العشرات منها، ولعل أبرزها مسلسل "الجوارح" الذي لعب فيه دور "ابن الرومية" الحكواتي بصوته الجهوري وأدائه المميز.

عبدالرحمن أبوالقاسم

والراحل من مواليد صفورية في فلسطين عام 1942. وهو صاحب تاريخ مسرحي عريق، إذ قدّم على خشبته "الاغتصاب"، "عمو أبو محمد"، "ثورة الزنج"، "تخاريف"، "المؤسسة الوطنية للجنون"، "السمرمر"، "السهرودي" وغيرها.

وتمتع بمسيرة طويلة في مجال التلفزيون عبر تقديمه أكثر من 100 عمل في الدراما السورية. كما قدّم في السينما عدة أفلام شهيرة.