شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من مسلسل الكوميديا Dead to Me.. مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن عودة الموسم الثانى من مسلسل Dead to Me، يوم 8 مايو المقبل، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، طرحت الشبكة أول تريلر للموسم الثانى للعمل، الذى تقوم ببطولته الممثل الأمريكية كريستينا آبلجيت، وليندا كارديليني، ماكس جينكينز ، ولوك روسلر، وجيمس مارسدن، وبراندون سكوت.

ويدور مسلسل الكوميديا المظلمة Dead to Me، حول جين، التى تلعب دورها كريستينا آبلجيت، وهي امرأة أرملة كانت في أمس الحاجة إلى حل اللغز وراء قتل زوجها، في اجتماع دعم، تصادق جودي (ليندا كارديليني)، التي تحتفظ بسر صادم مع جين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

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كما جددت شبكة نيتفلكس مسلسل Locke & Key، وذلك بعد النجاح الذى حققه العمل، الذى طرح فى 7 فبراير الماضى، وتراوحت تقييمات حلقاته الـ 10، بين 7.2 و 7. 8، على موقع imdb، سيشهد الموسم الجديد زيادة المخاطر بالنسبة إلى أشقاء لوك، وذلك أثناء أدائهم دورهم كحراس جدد للمفاتيح.

مسلسل Locke & Key من بطولة كيفن ألفيس، توماس ميتشل بارنيت، كوبي بيرد، آشا برومفيلد، ليزلا دي أوليفيرا، جريفين جلوك، اريك جريس، كونور جيسوب، إميليا جونز، هاليا جونز، بيتريس جونز، جينيفيف كانج، جاكسون روبرت سكوت، داربي ستانشفيلد، كولتون ستيوارت.

استنادًا إلى الروايات المصورة لجو هيل وجابرييل رودريجيز، يدور مسلسل الدراما والغموض بعد مقتل والدهم في ظروف غامضة، ينتقل الإخوة "لوك" ووالدتهم إلى منزل أجدادهم " Keyhouse"، الذي يتبين أنه يحتوي على مفاتيح سحرية قد يكون لها صلة بوفاة والدهم. وفي محاولة منهم لكشف حقيقة ما جرى للأب، يبدأ الأخوة "لوك" بتجربة المفاتيح التي يجدونها في أرجاء المنزل واستكشاف قدراتها الفريدة من نوعها، إلا أنّ فضولهم يؤدي إلى إيقاظ شيطان غامض من سباته لن يردعه شيء حتى يسرق هذه المفاتيح.