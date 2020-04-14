شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان مش بس مسلسلات: هذه الأفلام تعرض فى الشهر الكريم علي نايل سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رمضان مش بس مسلسلات" هذا هو الشعار الذي ترفعه قناة نايل سينما خلال الشهر الكريم فقد أعلن المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، إن مجموعة قنوات "نايل سينما" ستعرض في رمضان المقبل عددًا من الأعمال المميزة من برامج ومسلسلات تتناسب مع الشهر الكريم.

وأضاف "البهنسي" من بين خريطة برامج رمضان برنامج سينما، والذي يتناول مجموعة من الأفلام السينمائية، التي تم توظيف شهر رمضان في أحداثها، وكان له دور البطولة فيها، وتتناول الحلقات تحليلًا لاستخدام صناع السينما، لهذا الشهر الكريم، وطقوسه وآدابه في دراما الفيلم مثل أفلام (عسل أسود لأحمد حلمي ، إكس لارج لأحمد حلمي ، في بيتنا رجل لعمر الشريف ) والبرنامج إعداد منى عمري ومحمود عبود وتقديم رباب الشريف و إخراج منى أحمد وإيمان الشرقاوي .

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما أن من ضمن خريطة القناة برنامج " كلوز آب " الذي يستضيف النجمة نيرمين الفقي والنجم محمد عز والبرنامج من تقديم إنجي على وإعداد مروة حربي، وإخراج دعاء أحمد، كما يقدم برنامج "أكشن في رمضان " مجموعة من الحلقات الخاصة التي تتناول عده موضوعات منها صناعة الأفلام الدينية ومشوار وتاريخ وأيضًا مناقشة لملامح رجل الدين، كما قدمها صناع السينما من خلال المعالجات الفنية المختلفة.

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كما ستعرض أفلام مميزة على شاشة "نايل سينما" خلال شهر رمضان منها: «هجرة الرسول، الرسالة، من عظماء الإسلام، السادات، العمر لحظة، بئر الخيانة، أيس كريم في جليم، يوم ما تقابلنا، سلام يا صاحبي، الحب الأول، ابن حميدو، صباح الخير يا زوجتى العزيزة، المراهقات، سلفنى ٣ جنيه، إسماعيل يس في السجن»، وباقة أخرى كبيرة متنوعة.