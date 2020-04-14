مصطفى سالم يجسد شخصية ضابط صديق أمير كرارة في "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

يواصل الفنان الشاب مصطفي سالم، تصوير مشاهده في مسلسل"الاختيار" مع الفنان أمير كرارة، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2020.

ويجسد "سالم" خلال أحداث المسلسل، شخصية الضابط محمد، وهو أحد أصدقاء الشهيد"منسي"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة ، وهو بمثابة أخ صغير له ودائما يقدم النصائح له.

المسلسل يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

" الاختيار" سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كرارة في دور “منسى” وأحمد العوضي بشخصية “الإرهابي هشام عشماوي” والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.