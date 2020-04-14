هيثم شاكر: البرومهات المتداولة لـ"حب عمري" غير رسمية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أكد الفنان هيثم شاكر، أن البروموهات والإعلانات التي تم طرحها عن مسلسله الجديد "حب عمري"، ليست رسمية.
وكتب شاكر، عبر ستوري حسابه علي "إنستجرام"، قائلا: "انتظروا البرومو الرسمي لمسلسل حب عمري خلال أيام قليلة.. أي مقاطع يتم نشرها ليست رسمية".
مسلسل "حب عمري" ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة، وهو البطولة المطلقة الأولى لهيثم شاكر في الدراما التليفزيونية.
يخوض بطولته هيثم شاكر، سهر الصايغ، منة فضالي، أحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد من إنتاج جولد ميديا مصطفى رجائي.
وسيعرض المسلسل على قناة روتانا دراما في رمضان.
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