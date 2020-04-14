"شغل عالي".. هكذا هنأت رشا مهدي استايلست "النهاية" على العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرصت الفنانة رشا مهدي، على تهنئة الاستايلست إنجي علاء بمسلسلها "النهاية" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكتبت رشا مهدي، عبر" تويتر": "الف مبروك حبيبتي، شغل عالي أوي بالتوفيق و لنجاح يا رب".

وكانت إنجي علاء، استايلست المسلسل، قد نشرت صورا من شغلها بالعمل عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "من شغلي من إعلان مسلسل النهاية، تصميم أزياء إنجي علاء".

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة حتى يتم خطفه فى أحداث المسلسل واستنساخ إنسان اَلي شبيه له يسعى لتدمير العالم.