لهذا السبب.. أحمد حلمي يوجه الشكر لأحد معجبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان أحمد حلمي، على توجيه الشكر لأحد معجبيه بعد تصميمه صورة له عبر السوشيال ميديا.

ونشر حلمي، الصورة التي تم تصميمها له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نداء إلى من صمم الصورة.. شكرا حلوة وعجبتني".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة"، الذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق.