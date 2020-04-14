نيتفلكس تستعد لطرح الموسم الثاني من After Life

طرحت شبكة نيتفلكس، أول برومو ترويجى للموسم الثانى من مسلسل After Life.

وتدور أحداث الموسم الثانى من العمل سيدور حول تونى، الذى لا يزال يعاني من الحزن الشديد بعد وفاة زوجته،وبالتالى فأنه يحاول أن يبدأ حياته من جديد، ف، هل سينجح في مساعدة الناس

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من حوله، أم سيعود إلى كونه نفس توني العجوز؟، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، سيصل الموسم الجديد إلى الشبكة فى 24 أبريل الجارى.





المسلسل من بطولة النجم العالمي

جيرفيس توني، وهو أرمل قرر أن يعيش حياة طويلة بما فيه الكفاية لمعاقبة العالم بالقول والقيام بما يحلو له من الآن فصاعدا، ويعتقد أن الأمر يشبه قوة عظمى حيث أنه لا يعتني بنفسه أو أي شخص آخر، ولكن يكتشف أنه أمر صعب عندما يحاول الجميع إنقاذ الشخص اللطيف الذي اعتادوا معرفته.