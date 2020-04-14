طرحت شبكة نيتفلكس، أول برومو ترويجى للموسم الثانى من مسلسل After Life.
وتدور أحداث الموسم الثانى من العمل سيدور حول تونى، الذى لا يزال يعاني من الحزن الشديد بعد وفاة زوجته،وبالتالى فأنه يحاول أن يبدأ حياته من جديد، ف، هل سينجح في مساعدة الناس
المسلسل من بطولة النجم العالميجيرفيس توني، وهو أرمل قرر أن يعيش حياة طويلة بما فيه الكفاية لمعاقبة العالم بالقول والقيام بما يحلو له من الآن فصاعدا، ويعتقد أن الأمر يشبه قوة عظمى حيث أنه لا يعتني بنفسه أو أي شخص آخر، ولكن يكتشف أنه أمر صعب عندما يحاول الجميع إنقاذ الشخص اللطيف الذي اعتادوا معرفته.
كانت هذه تفاصيل خبر نيتفلكس تستعد لطرح الموسم الثاني من After Life لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.