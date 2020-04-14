ابنة شقيق عمرو أديب في الحجر الصحي.. هل ثبت اصابتها بكورونا؟

نشرت الفنانة منال سلامة زوجة المخرج عادل أديب مقطعا مصورا عبر صفحتها بموقع فيس بوك، تظهر خلاله ابنتها أميرة من داخل الحجر الصحي بمرسى علم.

وقالت أميرة خلال الفيديو الذي سجلته خلال وجودها في مرسى علم: «الكثيرون يعلمون أنني أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد انتشار فيروس كورونا عائلتي طلبي مني أن أعود إلى مصر لأقيم معهم، لكن أريد أن أقول إنني فخورة بما وجدته من اهتمام من الحكومة المصرية».

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وتابعت اميرة في الفيديو الذي حقق رواجا كبيرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا سعيدة بأنني وثقت هذه الأشياء من خلال بعض الفيديوهات التي أرغب في نشرها تباعا، لأن مصر تتعامل مع الأزمة بمنتهى الاحترافية، حيث قررت الحكومة إرسال طائرة إلى واشنطن لإجراء المصريين".

وتكمل ابنة منال سلامة أنها فخورة بكل ما رأته وأنها اضطرت لدخول الحجر الصحي من أجل اتخاذ الاجراءات الاحترازية للتأكد من خلوها من كورونا وليس بسبب اشتباه في اصابتها كما قد يتردد.

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ويقول ابنة منال سلامة في الفيديو أنها لم تجد كل هذا الاهتمام في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التي تعد من أولى الدول في العالم تحضرا.

شاهدي الفيديو :