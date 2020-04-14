شاهد.. ايمان الباني تحتفل بعيد ميلاد مراد يلدريم بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:54 صباحاً - احتفلت العارضة المغربية إيمان الباني، بعيد ميلاد زوجها النجم التركي مراد يلدريم، ونشرت مقطع فيديو قصير ظهرت فيه تحضر له قالب الحلوى للاحتفال بتلك المناسبة.

وظهرت ايمان الباني في الفيديو وهي تحضر قالب حلوى على انغام اغنية “هابي بيرثداي” وعلقت كاتبة: “عيد ميلاد سعيد لروحي وزوجي الغالي”.

بدوره نشر مراد صورة له مع قالب الحلوى موجها الشكر زوجته والى كل من هنأه بمناسبة عيد ميلاده .