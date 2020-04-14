شاهد.. فرح الصراف تقص شعرها: ” شعور ولا اروع”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:54 صباحاً - فاجأت الفنانة الكويتية فرح الصرف متابعيها بنشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقص شعرها. وعلقت فرح الصراف على الفيديو كاتبة: “يا جماعه شعور ولا اروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و مو قاعد يشوف احد”. This is a Twitter Statushttps://twitter.com/farahalsarraf91/status/1249844213472206854?ref_src=twsrc%5Etfw وتابعت فرح: “خطوه جريئه بس مريحه و راح يطول مابي دراما”.

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