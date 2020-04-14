شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مميزة فى أول تريلر للموسم الثانى من After Life والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس، أول فيديو ترويجى للموسم الثانى من مسلسل After Life، الموسم الثانى من العمل سيدور حول تونى، الذى لا يزال يعاني من الحزن الشديد بعد وفاة زوجته،وبالتالى فأنه يحاول أن يبدأ حياته من جديد، ف، هل سينجح في مساعدة الناس من حوله، أم سيعود إلى كونه نفس توني العجوز؟، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، سيصل الموسم الجديد إلى الشبكة فى 24 أبريل الجارى.

العمل من بطولة النجم جيرفيس توني، وهو أرمل قرر أن يعيش حياة طويلة بما فيه الكفاية لمعاقبة العالم بالقول والقيام بما يحلو له من الآن فصاعدا، ويعتقد أن الأمر يشبه قوة عظمى حيث أنه لا يعتني بنفسه أو أي شخص آخر، ولكن يكتشف أنه أمر صعب عندما يحاول الجميع إنقاذ الشخص اللطيف الذي اعتادوا معرفته.

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ويتضمن فريق الممثلين كيري جودليمان ، توم باسدن ، توني واي وآشلي جنسن، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".

أعلنت شبكةNetflix عن أحدث مسلسلاتها الكوميدية "Space Force" وسيقوم ببطولته الممثل ستيف كاريل، على أن يصل المسلسل الجديد إلى شبكة البث فى 29 مايو المقبل، ويتكون من 10 حلقات، المسلسل سيدور حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvserisfinale".

وأعلنت شركة "نيتفليكس" أن جريج دانيالز، كاتبة "أوفيس أند باركس آند ريكريشون"، شاركت فى كتابة المسلسل مع "كاريل" وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.

وكان قد أمر ترامب بإنشاء قوة الفضاء في صيف عام 2018، وعلى الرغم من أن مطلبه خلق مجالا كبيرا من السخرية، فهو ليس أول رئيس يفكر في مثل هذه المنظمة، كان الكونجرس الأمريكي يحقق في إنشاء قوة فضائية تعود إلى فترة الحرب الباردة، وترامب هو أول من اقترح أن تكون القوة في فرع عسكري منفصل.



