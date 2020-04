شكرا لقرائتكم خبر عن ساعتين من التشويق والإثارة فى Jumanji: The Next Level لـ كسر ملل الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مع نهاية العام الماضى 2019، وتحديدا فى 13 ديسمبر، فيلم Jumanji: The Next Level، للممثل والمصارع العالمى دواين جونسون، The Rock، الذى استطاع جذب انظار العالم، وحقق إيرادات جيدة التى اقتربت من 800 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، وبما أن العالم يمر بـ ازمة فيروس كورونا التى أدت إلى إغلاق دور العرض، بالإضافة إلى فرض حظر التجول فى الكثير من البلدان حول العالم.

ولذلك أصبحت شاشات التليفزيون، مصدر الترفيه شبه الوحيد للعديد من الأسر، ولذلك نرشح لكم اليوم فيلم Jumanji: The Next Level، الذى وصلت مدته إلى أكثر من ساعتين، لمشاهدته مع عائلتكم بعد الانتهاء من أداء أعمالكم، وهذه 3 اسباب تشجعكم على ذلك :

فيلم Jumanji: The Next Level يدور فى إطار كوميديا ودراما عائلية.

تصوير فيلم Jumanji: The Next Level مشوق يجعل المشاهد يشعر وكأنه داخل العمل مع أبطاله.

الحبكة الدرامية لـ فيلم Jumanji: The Next Level ابتعدت عن الملل، بسبب عنصر التشويق والإثارة اللذان سيطرا على العمل.

وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسمJumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.