شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى: انتهى من "جمع سالم" بعد 10 أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة ريم البارودى لـ"الخليج 365" أنه يتبقى لها 10 أيام وتنتهى من تصوير كافة مشاهدها فى مسلسل "جمع سالم" التى تشارك فى بطولته مع الفنانة زينة، حيث تلعب ريم من خلاله شخصية مصممة مجوهرات، وتمثل أحد الأدوار الرئيسية فى العمل، وتراهن عليه بقوة خلال الماراثون الرمضاني، حيث تقدم الشخصية بشكل جديد ومختلف عليها تماما عن أعمالها السابقة.

وتعود ريم البارودى إلى الدراما الرمضانية فى "جمع سالم" بعد غيابها 3 سنوات منذ تقديمها مسلسل "أزمة نسب" الذى جمعها أيضا بالنجمة زينة وأخرجه سعيد حامد.

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى ومحمد الدسوقى وأحمد سلطان، وتدور الأحداث حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية .

وكان آخر أعمال الفنانة ريم البارودى، من مسلسل "قيد عائلى"، والتى نالت عن دورها فيه العديد من الإشادات، منها تكريمها خلال فعاليات مهرجان "الأيام"، الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة فى الجزائر، وشارك فى بطولة العمل العديد من النجوم، منهم: عزت العلايلى، صبرى فواز، منة فضالى، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، نضال الشافعى، ميرنا وليد، كارولين عزمى، سيمون وآخرون، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية أثناء عرضه على شاشة قناة dmc.