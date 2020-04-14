شكرا لقرائتكم خبر عن المنسيون فى الفن..حسن أتله"صبى الحانوتى واللى عنده شعره ساعة تروح وساعة تيجي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - (المنسيون في الفن) هم كوكبة من الفنانين الذين امتعونا بأدوارهم وجميعنا نحفظ ملامحهم جيدا ونردد أحيانا الكثير من جملهم و"إفيهاتهم" في الأفلام ، لكن الكثير لا يعرف أسماءهم الحقيقية وقصص حياتهم وكيفية دخولهم لعالم الفن وهم ليسوا كومبارس بقدر كونهم فنانين لهم أدوار مؤثرة فى السينما أو يقدمون أدوارا مساعدة وبعضهم تطور من تقديم أدوار صغيرة لتقديم أدوار أساسية فى الأفلام مع أبطالها وحقهم علينا أن نعرف الجمهور بهم ليعرف أسماءهم مثلما يحفظ وجوههم وهم بالمناسبة يتعدى عددهم الـ1000 فنان وفنانة وخلال سلسلة من المقالات سأتناول يوميا اسما من تلك الأسماء المنسية في الفن .

أول فنان من نجومنا المنسيون في الفن والذين أمتعونا هو الفنان حسن أتله الذي نعرفه بأفيهات كثيرة منها مثلا " منبا يا معنمي منبي " في فيلم "حماتي ملاك"، في دور "صبي الحانوتي" مع إسماعيل ياسين فهذا المشهد لا يمكن أن تشاهده دون أن تضحك .



الفنان حسن أتله صاحب افيه ساعة تروح وساعغة تيجي

حسن أتله له أفيه شهير آخر من فيلم " إسماعيل ياسين في مستشفي المجانين " حينما يمسك بيديه " صاجات " ويتمايل يمينا ويسارًا بجسده الممتلئ، ويدندن "مين سي لطفي، أنا عمك شفيقة، متزعلش أصل أنا عندي شعره، ساعة تروح وساعة تيجي.. رااااحت" فهذا المشهد مازال حتي الآن في ذاكرة كل العرب .

حسن أتله يصل رصيده السينمائي إلي اكثر من 50 فيلما وظهر في بداياته بأدوار قصيرة كان يختاره المخرجون لبدانته فقط وتوظيف ذلك في أحداث الكوميديا لكنه استطاع أن يرسم لنفسه ملامح فنية وأغلب إفيهاته كانت خارج ما هو مكتوب في السيناريو فتلقائيته جعلت المخرجين فيما بعد يستعينون به في أفلام إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وكان من النجوم المحببين لدي المخرج الكوميدي فطين عبد الوهاب .

حسن أتله من مواليد بو رسعيد عام 1914 م وقبل عمله في المجال الفني كان يمتلك محلاً لبيع وتأجير الآلات الموسيقية وخصوصا الآلات النحاسية في شارع محمد على و بدأ نشاطه الفنى بالإذاعة ثم دخل السينما عن طريقها ومن خلال البرنامج الشهير "ساعة لقلبك" وقدم ثنائيا شهيرا بعنوان "حسن وحسان" ومن هذا البرنامج التقطه فؤاد المهندس وإسماعيل ياسين واستعانوا به في افلامهم .

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بداياته السينمائية الحقيقية كانت من خلال فيلم "أحب الغلط" سنة 1942 م بدور صغير بعدها غاب عن العمل الفني طيلة 8 سنوات حتى قام بالتمثيل سنة 1950 م في 4 أفلام هي : " مغامرات خضرة" و" جوز الأربعة " و" مكانش ع البال" و " " وأسمر وجميل "



حسن أتله

من أشهر أفلامه : (حماتى ملاك، اسماعيل ياسين فى الجيش، اسماعيل يس فى مستشفى المجانين، ابن حميدو ، مراتي مدير عام ، انا وهو وهى ، عريس مراتى ، حسن ومرقص وكوهين ، عنتر ولبلب ، فيروز هانم ، العتبة الخضرا ، البوليس السري ) وتوفى حسن أتله فى عام 1972 وكانت آخر أفلامه " سارق المحفظة " عام 1970 بطولة رشدي اباظة وميرفت امين وقدم في هذا الفيلم دور مجنون .



حسن أتله في السينما المصرية



مشهد من فيلم عنتر ولبلب



حسن أتله مع اسماعيل ياسين



قدم أكثر من 50 فيلما في السينما المصرية