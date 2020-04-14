شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The New Mutants أقصر أفلام الأبطال الخارقين فى المدة الزمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "thedigitalwise"، أن فيلم الأبطال الخارقين الجديد المنتظر The New Mutants، ستصل مدته إلى 94 دقيقة فقط، وتعد هذه المدة هى أقصر أفلام شركة DC، للأبطال الخارقين، حيث أن العمل مشتق من سلسلة X-Men، وتم تأجيل طرحه منذ عام 2018، إلى عام 2020، دون أسباب واضحة، وعند تحديد موعد لـ طرحه فى أبريل الجارى، تم تأجليه من جديد، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم.

العمل من إنتاج شركة 20TH Century، وينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، ومن إنتاج استوديوهات تونتيث سينتشورى فوكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جوش بون، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع كنيت لي، كريس كليرمونت، بوب ماكلويد، لين وين، ديف كوكروم، والفيلم الجديد من بطولة مجموعة متميزة جنبا إلى جنب مع مايسى ويليامز وهم أنيا تايلور جوي، انتونيو باندراس، أليس براجا، تشارلي هيتون، بلو هانت، هابى اندرسون، هنري زاجا، سارة بناني، كولبي جانيت، ماكس شوشيت، توني ساكيت، توماس كي، ميكي جيلمور، جيفري كوراتسيني.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الإثارة والتشويق، حول حياة 5 متحولين جدد الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة تشارلز إكزافير الشهير، بالبروفيسور إكس، ويحاولون أيضا الهروب من خطاياهم الماضية وإنقاذ أنفسهم من الهلاك.

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كما أعلنت شركة 20th Century، تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، لـ يطرح فى 20 يوليو من العام المقبل 2021، بدلا من أن يطرح يوم 24 يوليو من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.