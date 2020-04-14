شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة 105" فيلم روائي قصير عن أهمية الجيش الأبيض والتوعية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عن أهمية الجيش الأبيض وتوعية الناس عن فيروس "كورونا" تدور فكرة الفيلم الروائي القصير "غرفة 105" للمخرج مهند الدسوقي الذي قال لـ"الخليج 365": "الفيلم استكمالا لسلسلة أفلام قصيرة تقدم رسائل توعيه عن فيرس كورونا المستجد ولكن هذا الفيلم بالتحديد نهتم أكثر فيه بفكرة كيفية تعامل المواطنين مع الجيش الأبيض فالبعض يتعامل بجهل ولذلك جاءت قصة الفيلم لتوعي الناس وتوضح لهم كيفية التعامل من خلال قصة بسيطة .



فيلم غرفة 105 اخراج مهند الدسوقي

فيلم "غرفة 105" من تأليف محمد المغربي ومدير التصوير عبد الرحمن سالم، وجرافيكس مصطفي علي وتصميم أسماء اسماعيل ومساعد المخرج أحمد غمري والمخرج المنفذ عبد الرحمن راجي، ويقوم بتمثيله، مجموعة من العناصر الشابة والمميزة .

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طرح فريق العمل سابقا فيلم "كوفيد ١٩ " الذي لقى إشادة كبيرة من الجميع إعلاميا وصحفيا، كما أنه صنف كأول فيلم عربي عن فيروس كورونا ومن المنتظر عرض الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات، وذلك بمجرد الانتهاء من تصويره وأعمال المونتاج الخاصة به خلال الأسبوع القادم.

يذكر أن صناعة الأفلام العالمية تستعد لطرح الأعمال التي تركزعلى الموضوعات المثيرة، كـالأمراض الغريبة والوبائية، وبالفعل طرحت شركات الانتاج الكبري هذه النوعية من الأفلام العالمية، التي تدور حول الأمراض القاتلة، دون وجود حلول لها، ويجتاح العالم هذه الفترة، فيروس كورونا، الذى ظهر في الكثيرمن البلدان المختلفة حول العالم ومتوقع أن تظهر الكثير من الأفلام التي تتناول ذلك .