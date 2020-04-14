شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نبيلة عبيد تعبر عن حبها لكبلها "سنو": "ده حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة نبيلة عبيد على اصطحاب كلبها الصغير "سنو"، معها فى كل مكان تذهب إليه، حتى فى المناسبات، ودائما ما تعبر عن حبها إليه.

ظهرت الفنانة نبيلة عبيد مع كلبها سنو برفقة الفنان اللبناني جو رعد، وعبرت عن حبها لكلبها الذى يرافقها من خلال "فيديو"، نشره الفنان اللبنانى عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلاً:"صباح الخير من نبيله عبيد وأنا جو رعد الكلب سنو منحبكم".

على جانب آخر، انضم الفنان السورى معتصم النهار والفنان المصرى ناصر سيف إلى قائمة ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة"، للنجمتين الكبيريتن نادية الجندى ونبيلة عبيد، والجارى تصويره حاليا فى دولة لبنان، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

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مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا ومن إخراج وائل إحسان.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكى التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.