شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سامى ينشر كواليس مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج محمد سامى، على نشر فيديو من كواليس مسلسل البرنس، بطولة النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

المخرج محمد سامى، علق على الفيديو عبر حسابه بموقع انستجرام ، قائلاً:" من كواليس مسلسل البرنس رمضان 2020 بأمر الله".

يشار إلى أن المخرج محمد سامى انتهى أمس من تصوير أخر مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور سامى أخرمشاهد العمل اليوم والتي تعد مشاهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التي سبقت الزفاف عدة مشاهد في منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وأخرون.





وانتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر على أقصى تقدير، صورت من خلالها أسرة المسلسل في أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات .

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ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.





وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.



