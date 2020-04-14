شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه مهنأ يوسف الشريف ببرومو النهاية: أول مسلسل خيال علمى في التلفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود تريزيجيه، لاعب منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزى، على تهنئة الفنان يوسف الشريف بمناسبة طرح برومو الدعائى الرسمي لمسلسل "النهاية".

ونشر محمود تريزيجيه، عبر حسابه على تويتر، برومو مسلسل النهاية، وعلق قائلاً: "مبروك يوسف الشريف أول مسلسل خيال علمى في التليفزيون المصرى"، ورد يوسف الشريف قائلاً:" حبيبي يا تريزيجيه....شكراً جداً جداً ربنا يبارك فيك".



محمود تريزيجيه عبر تويتر

يشار إلى أنه احتفى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بمسلسل الشريف الجديد، والذى يحمل اسم "النهاية"، بعد دقائق قليلة من طرح البرومو، من خلال المنتج تامر مرسى، وشركة سينرجى.

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نشر المنتج الكبير تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائى الرسمي لمسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف، ويكتبه عمرو سمير عاطف، ويخرجه ياسر سامى، وأحتوى البرومو على حروب الجيل الرابع، والحروب الالكترونية، كما ظهرت في البرومو أحداث افتراضية وعالم جديد، وحقبة زمنية لم يراها العالم من قبل، ومن المقرر عرضة على شبكة قنوات on.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121.

ويعود النجم يوسف الشريف بـ "النهاية" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.