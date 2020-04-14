شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل هيثم شاكر على الانتهاء من مسلسله "حب عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى الفنان هيثم شاكر من تصوير مسلسل "حب عمرى" بعد اسبوع والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويراهن عليه فى مشواره، ويعد هذا العمل أولى بطولاته المطلقة فى الدراما، وقررمخرج العمل عبد العزيز حشاد التصوير بشكل مكثف فى الأيام المقبلة للانتهاء من العمل بشكل كامل على الأقل قبل حلول شهر رمضان .

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هشام وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ، وتمر بالعديد من الصعوبات .

مسلسل "حب عمرى" يعد التجربة التمثيلية الثانية لهيثم شاكر، بعدما قدم "أرض جو" فى شهر رمضان 2018، وتغيب بعدها رغم العروض التى تلقاها إلا أنه انشغل بالتحضير لألبومه "معرفة قديمة" الذى طرحه العام الماضى، إضافة إلى معاناته من مرض السرطان والذى تغلب عليه وتخطى هذه الأزمة الصحية.

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وكان هيثم شاكر قد طرح ألبومه "معرفة قديمة" يوم 7 أغسطس الماضى، وضم 14 أغنية، وهى: "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتى وياك"، "لحقتينى"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداوينى"، "راحو"، "إحنا افترقنا"، "مفيش بُعد بينسّى"، "ما تغيبوش"، "بابى مفتوح"، "تيجى منك"، "معرفة قديمة" وحقق نجاح كبير .