شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تختار السعودية هيفاء المنصور لإخراج فيلمها الجديد The Selection والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الاختيارعلى المخرجة السعودية هيفاء المنصور لإخراج فيلم نيتفلكس الجديد The Selection، المستوحى من سلسلة كتب كيرا كاس الشهيرة، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع Variety، تم نشر الكتاب في عام 2012، وسيدور الفيلم الجديد حول مستقبل بائس حيث يتم اختيار 35 فتاة للانتقال إلى قصر ملكي والتنافس على قلب الأمير، America Singer هي من الطبقة الدنيا في المجتمع وتم اختيارها كواحدة من الخاطبين للأمير ماكسون، لكنها ممزقة بين الحياة والحب الذي تركته وراءها، بمرور الوقت، تنمو لديها مشاعر قوية للأمير.

يعد فيلم "The Selection" هو الأول في سلسلة من خمسة كتب، وباع أكثر من 11 مليون نسخة حول العالم، وقالت المنتجة دينيس دي نوفي: "يسعدنا العمل مع Netflix وإضفاء الحيوية على هذه الكتب المحبوبة من أجل قاعدة المعجبين المخلصين والشغوفين للغاية، حيث ابتكرت الكاتبة كيرا كاس فانتازيا ساحرة التى تدور رسالتها حول التمكين، والأصالة".

Advertisements

بدأت المنصور تاريخها الفنى بفيلم Wadjda الذى طرح عام 2012، وحاز على استحسان النقاد وترشح لـ جائزة إندي سبيريت، ثم تابعت طرح أعمالها مثل "Mary Shelley" و "The Perfect Candidate"، وكانت قد تعاونت المخرجة من قبل مع شبكة نيتفلكس، بـ فيلم "Nappily Ever After"، الذى طرح فى عام 2018.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن إلغاء مسلسل V Wars، وذلك بعد طرح موسم واحد منه، فى 5 ديسمبر الماضى، وطرحت منه 10 حلقات، تراوحت تقييماتها بين 7 و 7.8، على موقع IMDB، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "deadline"، العمل يستند إلى كتاب جوناثان مابيري الأكثر مبيعًا "V-Wars"، الذى طرح فى عام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل فى عام 2014.

الكتاب المستند منه المسلسل نشر في عام 2012 من قبل IDW ، الذى ظهر لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التي تؤرخ لأول حرب مصاصي الدماء، ومجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذي يدخل عالمًا من الرعب، ويحول مرض غامض أفضل صديق له، إلى مفترس قاتل يتغذى على البشر الآخرين، ومع انتشار المرض وتغيير عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من هؤلاء "مصاصي الدماء".