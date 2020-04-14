شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبو الليف يغنى "حبك أقوى من الكورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أبو الليف أغنية جديدة بعنوان" حبك أقوى من الكورونا" من كلمات محمود ماهر، ألحان مودى سعيد، وهى الأغنية الدعائية لمشروع مسرحى بعنوان "مسرح أون لاين أت ناين" عبارة عن عروض مسرحية واسكتشات "أون لاين" تعرض كل يوم خميس .

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من ناحية أخرى يستعد المطرب نادر أبو الليف لتقديم أو بطولة سينمائية له من خلال فيلم جديد يحمل اسم "كيلو كباب"، حيث يعمل على التحضيرات الخاصة بالعمل الذى يكتبه عاطف عبد الدايم، ويتولى اخراجه عبيد زيان، حسبما أكد أبو الليف لـ"الخليج 365".

من ناحيه أخري يشارك أبو الليف فى أحداث مسلسل "ولاد امبابة" الذى يخوض من خلاله أولى تجاربه فى التمثيل، ويشارك فى العمل فريدة سيف النصروأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

كما يعمل أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسى.