شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تقلد شريهان فى "سك على الموضوع" ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة سمية الخشاب، على مشاركة فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، تقلد فيه الفنانة شريهان في أغنية "سك على الموضوع" التي غنتها في فوازير رمضان "حاجات ومحتاجات".

وقالت الفنانة سمية الخشاب، إلى الفنانة القديرة شريهان عبر حسابها بموقع تويتر:"وحشتينا".

وتستعد الفنانة سمية الخشاب لتصوير فيلمها الجديد الذى يحمل عنوان "صابر وراضى" والذى يجمعها مع النجم أحمد آدم بعد غياب 5 سنوات عن السينما، لكن الأوضاع بسبب فيروس كورونا المستجد، أوقفت تحضيراته فى الوقت الحالى، ويعود صناع الفيلم لتحضيراته مرة أخرى بعد شهر رمضان المقبل.



سمية الخشاب

بينما كانت آخر اعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق، وزنية ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.